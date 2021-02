Fernando Tatis Jr. será portada del popular videojuego MLB The Show 21

Por: Noticias SIN / Color visión

ESTADOS UNIDOS. Fernando Tatis Jr. campocorto de los Padres de San Diego, fue revelado el lunes como el atleta de portada del videojuego MLB The Show 21 de Sony, e hizo historia en el proceso. Con solo 22 años, Tatis es el jugador más joven en ser elegido para la portada de The Show que se remonta a cuando el juego debutó en 2006.

También es un día histórico para los fanáticos de los Padres, ya que Tatis es el primer jugador en adornar la portada del juego con un uniforme de San Diego.

Tatis viene de una sensacional temporada 2020 que lo vio disparar 17 jonrones en 59 juegos, capturar su primer bate de plata, ocupar el cuarto lugar en la votación del premio MVP de la Liga Nacional y ganar los honores del Primer Equipo All-MLB.

El nativo de San Pedro de Macorís fue fundamental para llevar a los Padres a la postemporada por primera vez en 14 años, y luego se convirtió en el tercer jugador más joven en conectar múltiples jonrones en un juego de postemporada. Los 39 jonrones de Tatis en su carrera son la mayor cantidad de cualquier campocorto principal en los primeros 150 juegos de su carrera que datan de 1900.

MLB The Show 21 se lanzara el 20 de abril y será la primera edición disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series X. Para obtener más información, siga los canales de redes sociales de The Show en Twitter, Facebook e Instagram. Según MLB.COM.