Felucho Jiménez presenta nuevo libro sobre la historia musical dominicana | Hoy Mismo

Hoy Mismo. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

En RD no hay una materia de historia de la música dominicana y no lo había porque no teníamos la fuente bibliográfica para estudiarlo, dice Félix “Felucho” Jiménez, dirigente político y escritor quien presenta en Hoy Mismo por Color Visión su nuevo libro “Músicos, compositores y canciones dominicanas en los siglos XIX y XX”.

El objetivo de este libro es académico, tiene más de 15 mil informaciones, que trata de ajustarse a los hechos históricos, hay compositores y músicos de cuya existencia se sabe muy poco, sostuvo.

