FDNY no encuentra víctimas atrapadas tras colapso parcial de un edificio en El Bronx

Por:Maholi Albuez

New York.- Una tragedia sacudió El Bronx, Nueva York, cuando una parte de un edificio residencial de seis pisos colapsó, dejando apartamentos expuestos y paredes arrancadas. Las autoridades, incluido el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), se movilizaron rápidamente para buscar posibles víctimas entre los escombros.

Aunque inicialmente no se reportaron heridos, las labores de evacuación resultaron en lesiones leves para dos personas. La escena era impactante, con escombros, ladrillos y metal esparcidos, mientras los bomberos y un perro de búsqueda rastreaban la zona en busca de posibles sobrevivientes.

The FDNY is continuing operations at the partial building collapse at 1915 Billingsley Terrace in the Bronx. The initial call came in at 3:38 pm, and units arrived within 1:30. The FDNY evacuated the building but there is concern that people may be trapped under the debris pile. pic.twitter.com/LrHiW5l1Dy