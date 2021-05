Faride Raful pide proteger a Girón, tras confesiones contra Adán Cáceres y Nuñez de Aza

in

Por Color Visión

La senadora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, pidió protección para el Mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, ante las consecuencias que podría tener por revelar nombres y operaciones del supuesto entramado militar de corrupción liderado por Adán Cáceres y el coronel Rafael Nuñez de Aza.

«Raúl Girón, hay que protegerlo», escribió la senadora por el Distrito Nacional en su cuenta de Twitter.

Raúl Giron. 💆🏽‍♀️ Hay que protegerlo! — Faride Raful (@Farideraful) May 7, 2021

Este jueves, Girón cambió el curso del proceso penal del caso Coral al revelar cómo funciona la corrupción en el alto militar y policial del país y destacar que estas operaciones aún funcionan de esta manera.

“Yo no me voy a parar aquí a defender mentiras. Estoy totalmente de acuerdo con todos los planteamientos del Ministerio Público. Ya no voy a mentir más”, expresó el mayor del Ejército al revelar que cuando Núñez De Aza llegó estaba en el Cuerpo de Seguridad Presidencial como director financiero, lo eligió como su asistente “para cambiar la dinámica de las nóminas que se manejaban allí”.