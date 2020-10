Facebook prohíbe todas las cuentas de QAnon, aunque no sean violentas

Facebook informó del nuevo criterio en una entrada en su blog oficial, en la que lo enmarcó en su política contra las «organizaciones peligrosas» y explicó que aunque se empezarán a eliminar cuentas desde hoy mismo, el proceso tardará varios días o semanas.

QAnon es un fenómeno de internet que promueve teorías sin base alguna, como que el mundo está dirigido por una organización de pedófilos satánicos que, entre otras cosas, conspiran para derrocar al presidente de EE.UU., Donald Trump, o la idea de que los incendios forestales que están devastando el oeste estadounidense fueron causados por activistas de Black Lives Matter.

Hace dos años, un hombre que se inspiró en las historias de QAnon, cargado de armas y en un vehículo blindado, bloqueó el paso en la presa Hoover, en el estado de Nevada, por «sentido de patriotismo y para desvelar verdades ocultas».

A comienzos de año, un joven de 24 años fue acusado de matar al líder del clan mafioso de los Gambino, y desde entonces ha reiterado que el crimen estuvo motivado por su obsesión con las teorías de QAnon.

No es extraño ver símbolos como la «Q» en apoyo a QAnon en los mítines de Trump, que ha retuiteado contenido vinculado a este movimiento y ha evitado contradecir sus teoría conspiratorias, mientras que algunos líderes conservadores han mostrado su simpatías con las teorías que representan.

En agosto, Facebook empezó a eliminar contenidos de QAnon que pudiesen animar a cometer actos violentos y a suspender los perfiles de administradores que gestionasen páginas y grupos en los que se violase su política contra movimientos sociales militarizados.

En esa ocasión, la empresa que dirige Mark Zuckerberg eliminó más de 790 grupos vinculados a QAnon, 100 páginas y 1.500 anuncios, y bloqueó el uso de más de 300 «hashtags» en su portal y en Instagram (de su propiedad) relacionados con este movimiento.

