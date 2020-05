Facebook lanza Shops, su apuesta por el comercio digital ante el COVID19

Mediante Shops, que es de uso gratuito para las compañías, estas pueden publicar todos sus productos en su página de Facebook, su perfil de Instagram, las historias que cuelguen y en anuncios pagados en la plataforma, todo ello sin necesidad de volver a cargar las imágenes e información en cada ocasión.

La integración total de las aplicaciones de Facebook y la centralización en una única herramienta son las principales novedades de Shops, puesto que la empresa de Menlo Park (California, EE.UU.) ya lleva años tratando de hacerse un hueco en el mundo del comercio electrónico.

“Es una experiencia sencilla y consistente en todas las aplicaciones, lo que lo hace más fácil para la gente”, indicó en la presentación virtual el cofundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, quien añadió que estos días están viendo “muchos pequeños negocios acceder al mundo online por primera vez”.

Además de Facebook e Instagram, Zuckerberg explicó que su intención es ampliar en el futuro las ventanillas de venta a WhatsApp, Messenger e Instagram Direct, también de su propiedad y donde las transacciones se llevarían a cabo mediante un chat.

Pese a tratarse de una herramienta gratuita, la empresa espera que Shops contribuya a aumentar su facturación con el impulso de la publicidad en sus plataformas, que ha sufrido un duro golpe a causa del parón económico derivado de la pandemia.

“Nuestro modelo de negocio es la publicidad, así que en lugar de cobrar a las empresas por usar Shops, sabemos que si Shops les resulta útil, por lo general estas van a querer comprar más anuncios y, a la larga, ganaremos dinero con eso”, indicó Zuckerberg.

Today we're introducing Facebook Shops, which will make it easy for businesses to set up a single online store on both @facebookapp and @instagram, and soon @messenger and @WhatsApp too pic.twitter.com/bBloRGBFzP