Facebook lanza Reels en Instagram, su apuesta para competir con TikTok

Reels entra a competir con TikTok, que tiene unos 100 millones de usuarios en Estados Unidos, en un momento en el que la aplicación, propiedad de la china Bytedance, negocia su venta a Microsoft o se arriesga a ser prohibida en Estados Unidos, como ha amenazado el presidente estadounidense, Donald Trump, que alega motivos de seguridad nacional.

El lanzamiento de Reels comienza hoy en 50 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Japón.

También será accesible en Brasil, donde desde el año pasado Facebook probaba Reels, y en India, que en junio prohibió el uso de TikTok y otras “app” chinas tras el enfrentamiento militar con soldados indios muertos en una zona fronteriza en disputa.

El nuevo servicio de Instagram permitirá crear vídeos de 15 segundos con muchos de los componentes que hacían a TikTok única, como las herramientas de edición, realidad aumentada y de integración de música en el contenido.

Además, se enfocará más en el consumo del contenido de vídeo, algo que también está detrás del éxito de TikTok, una de las “apps” de más rápido crecimiento de los últimos años.

All week we’re sharing tips on how to make reels with different features. 💫



Reels is a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram.



First up: how to use green screen ✅ pic.twitter.com/Nc1Y5zKoPv