Facebook apuesta por artistas latinos en nueva sección de vídeos musicales

La compañía tecnológica Facebook lanzará esta sección de vídeos musicales tras alcanzar un acuerdo con las principales discográficas del país, entre ellas Sony, Universal, Warner, Merlin, BMG o Kobalt, y prevé “crear nuevas experiencias sociales que consisten en más que simplemente mirar el vídeo”, según informó a través de su blog corporativo.

En ese sentido, Facebook, la red social más utilizada del mundo será el lugar donde la cantante e influencer de origen venezolano Lele Pons y el panameño Sech estrenen “primero” sus nuevos trabajos musicales, conectándose con antelación en directo a través de la herramienta Live para animar sus fans, indicaron los ejecutivos de Facebook en el texto.

“Estamos emocionados de que en las próximas semanas lleguen a Facebook los estrenos de vídeos musicales globales, que incluirán contenidos exclusivos de videos musicales de J.Balvin, Karol G, Sebastián Yatra, Alejandro Fernández o Calibre 50”, dijeron la responsable de desarrollo musical, Tamara Hrivnak, y el responsable de entretenimiento Vijaye Raj.

La nueva sección de videos musicales de Facebook permitirá descubrir, ver y compartir material audiovisual de artistas de diferentes géneros dentro de la plataforma, incluyendo el hilo de noticias, los grupos y el sistema de mensajería instantánea, un movimiento con el que podría crear competencia a la plataforma YouTube, propiedad del gigante tecnológico Alphabet.

