¡EXCLUSIVA! Diego El Cigala en El Show del Mediodía

Disfruta de entrevista exclusica a El Cigala

Por Yahaira Cepeda / Color Visión

En el show del mediodía entrevista exclusiva a Diego El Cigala, quien expresó:

“Yo siempre estoy cantando así sea en mi mente, estoy feliz a los 53 años, mis hijos con salud que es lo más importante, he pasado por todo, la enfermedad de mi esposa fue un muy duro, ella nunca me lo dijo para que yo no me angustiara cuando ella si iba sentí que también se iba mi vida, ha sido la perdida de cual uno nuca se recupera, solo lo acepto y me refugio en Dios y en mi música.

Diego Ramón Jiménez Salazar (Madrid, 27 de diciembre de 1968), más conocido como El Cigala, es un cantaor de flamenco, español de etnia gitana y nacionalidad dominicana desde 2014. Es «Diego» resultado de una disputa familiar producida por su padre y su tío en la pila bautismal;​ y «cigala» apodo que recibió de los hermanos Losadas, guitarristas.

Creció cerca de la zona del Rastro, en el barrio de Embajadores de Madrid. Sobrino de los cantantes de flamenco Rafael Farina y Rafael Salazar Motos, Calderas de Salamanca; a los 12 años ganó un concurso de flamenco y el primer premio del certamen al mejor cantaor Getafe.

