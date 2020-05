EXCLUSIVA: Albert Pujols habla sobre su futuro en el béisbol

En una conversación vía instagram live con Martín Rodríguez de Noticias SIN, Pujols expresó que está ansioso por empezar a jugar, pero prefiere que Grandes Ligas tome las medidas necesarias para evitar el contagio entre jugadores y fanáticos.

Sobre el béisbol dominicano, el estelar jugador de los Angelinos confirmó que jugará, sin importar su desempeño. “No me importa si no conecto ni siquiera un hit en la LIDOM, lo que quiero es que mi fanaticada me vea con un uniforme y lo haré con el equipo que me drafteó y me ha mantenido en su lista”, afirmó la estrella de los Angels.

La organización Francomacorisana reclutó al jugador a principios de la década del 2000 y desde entonces no ha participado en un solo partido del béisbol dominicano.

En 19 temporadas en Las Mayores divididas entre Cardenales de San Luis y Angelinos de Anaheim, Pujols acumula 3202 imparables, entre los que ha conectado 656 cuadrangulares, 661 dobletes, 2075 carreras impulsadas y tiene un promedio de bateo de .300, restándole las temporadas de 2020 y 2021 de contrato con los Angels.

