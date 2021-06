Ex-Vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal junto a Jochy Santos | Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

Un político muy autentico y comprometido con la transformación social de la República Dominicana, ese es Jaime David Fernández Mirabal.

El hombre cuya historia familiar esta matizada de luchas insignes por la independencia, incursiona en la política como senador; rol que desempeñó en dos ocasiones antes de llegar a la vicepresidencia de la república en 1996. Allí, en medio de un momento político donde sustituían al presidente Balaguer y a Juan Boch; el joven vicepresidente acompaño a Leonel Fernández en su primer mandato, dando lo mejor de si por el pueblo dominicano.

Según la perspectiva de Jaime David Fernández Mirabal, los últimos años han sido de transformación para el país; y afirma que mucho de ello se debe al trabajo realizado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En sus palabras , asevera que este partido garantizo 20 años de estabilidad económica, política y paz social.

Con relación a los señalamientos que han hecho de algunos políticos del PLD, Fernández Mirabal señala que las responsabilidades y decisiones individuales no definen los principios del partido; y que actualmente se realizan campañas de desacreditación de la política y a los políticos, en aras de evitar el curso de los cambios que solo la política puede concretar. Ante ello, hace un llamado a la juventud para participar en la política, comprometiéndose a generar cambios, y también para evaluar el desempeño del que ejerce la política.

Un político polifacético.

Fernández Mirabal no solo es político, sino también médico psiquiatra y agrónomo. Estas tres disciplinas, aparentemente desvinculadas entre sí; las ha ejercido con la jovialidad y actitud positiva que lo caracteriza. Muchas personas pueden cuestionar su accionar, sin embargo apunta que “mira yo no estoy en redes sociales, y las cosas que hago que terminan siendo publicas solo es la vida, lo que vive la gente del campo, es alegría; sin ella la salud mental se arruina. Si yo saliera bailando vulgar, emborrachándome o con sustancias incorrectas eso sí sería anormal. No debemos permitir la dictadura de la opinión pública, y escondernos por lo que digan; pues para el mundo de la apariencia el que no quiere aparentar es anormal”. Añade también, que la opinión que otros tengan se debe a su cultura, y a como los educaron.

Respecto al tema de la salud mental en tiempos de pandemia, el también psiquiatra asegura que esta situación ha transformado al mundo, y ha cambiado la manera de vincularse del dominicano. La cultura de la cercanía y el contacto físico ha sido mellada por las medidas de distanciamiento, y eso, según Fernández, ha aumentado el índice de suicidios y las crisis personales. También, esta situación donde la convivencia forzada ha sido usual, ha aumentado los índices de violencia intrafamiliar. Desde su postura, debemos tratar de llevar un estilo de vida saludable, donde lo primordial sea ser autentico con lo que uno es y con las cosas que le gustan, pero sin que ello implique causar un daño a una tercera persona.