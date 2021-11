Ex Presidente Medina no siente vergüenza de su partido | El Despertador

El Despertador. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Este fin de semana el ex presidente Danilo Medina se expresó ante sus seguidores en un acto en Santiago, y dejo claro no sentir ningún tipo de vergüenza ante acusaciones hechas a personalidades ligadas a su partido, expresó que todas sus obras son la que hablan de su partido. Mientras que la cámara de cuentas no se quedó atrás y publicó la auditoria hecha a la empresa Dominican Suply, que pertenece a Alexis Medina.

