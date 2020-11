Europa amanece más atrincherada y EEUU vuelve a batir récord de contagios

Las calles de Atenas, que el viernes vivieron una especie de desesperado frenesí previo al confinamiento ocasionado por la nueva ola de contagios. Amanecieron silenciosas. En el corazón comercial de la capital, solo se escuchaba el barullo de los servicios de limpieza desinfectando plazas y calles.

Los únicos lugares donde se sentía un poco de vida era en las peluquerías, que seguirán abiertas este fin de semana para hacer frente a una altísima demanda registrada desde que se anunció oficialmente el confinamiento.

“Era como si estuviera vendiendo papel higiénico”, bromeaba Loukas, un peluquero del vecindario de Peristeri. “Desde el jueves, el teléfono sonó todo el rato y somos un salón pequeño, con dos peluqueros. El jueves atendimos a 25 clientes, el viernes a 20 y tenemos 25 citas para este fin de semana”, explicó a la AFP.

Antes de salir de su domicilio, los griegos deben indicar por mensaje de texto el motivo y la hora de salida y esperar la luz verde de las autoridades, a través del mismo sistema. Grecia se une así a los países europeos que han aumentado sus restricciones, como Francia, Reino Unido, Irlanda o Italia.

Alemania, donde las autoridades también limitaron los movimientos y el ocio ante el aumento de las infecciones, se registraron más de 23.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. Se espera que miles de personas se manifiesten en Leipzig el sábado contra el uso de mascarillas.

En Polonia también se cerraron comercios, cines, teatros y otras instituciones públicas. En Francia, cuyos habitantes deben respetar un confinamiento domiciliario desde hace una semana, el número de nuevas infecciones diarias superó las 60.000.

El viernes por la noche entró en vigor en Italia un toque de queda durante al menos tres semanas. Además, Lombardía, Piamonte, Valle de Aosta y Calabria fueron declaradas regiones “rojas” y de “alto riesgo” y 16 millones de italianos tendrán que respetar un nuevo confinamiento.

El gobierno italiano decidió aprobar nuevas medidas financieras de apoyo a familias y sectores más afectados por la pandemia, por un monto de unos 2.500 millones de euros (2.960 millones de dólares) para paliar una recesión inédita desde la Segunda Guerra Mundial, publicó la prensa local este sábado.

Europa es claramente el lugar donde más rápidamente se extiende el virus en este momento. El continente ya superó los 300.000 muertos, un cuarto del total mundial.

En todo el mundo, las infecciones superan los 49 millones, 9,7 millones de ellas en Estados Unidos, donde el viernes volvieron a registrarse 127.000 nuevos casos, una cifra récord por tercer día consecutivo.

El país, que registra el mayor número de muertos del mundo (236.000), está a la espera de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el martes.

El candidato demócrata Joe Biden, que según los últimos datos podría proclamarse vencedor en las próximas horas, prometió trabajar desde “el primer día” para controlar el virus si es elegido.

Esta semana, Dinamarca anunció que va a sacrificar a todos sus visones, entre 15 y 17 millones, tras descubrir en estos animales una mutación del coronavirus transmisible al hombre.

Según la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, esta versión mutante del SARS-Cov-2 podría amenazar la eficacia de una futura vacuna, después de que este virus fuera transmitido por esos animales a 12 personas.

La mutación de un virus es algo banal y a menudo sin consecuencias, según la comunidad científica. Ya se han registrado casos de covid-19 en criaderos de visones en países como España, Holanda o Estados Unidos. Y también ha habido casos de infecciones de seres humanos por visones.

WHO is working to track down the animal reservoir of the #COVID19 virus. Understanding how an epidemic began is essential to preventing further introductions to the human population. https://t.co/cByMvJhi3V