Este Sábado 10:30 en Me Gusta de Noche | Un programa divertido e imperdible con Zoila Luna

0404Por Fernanda De La Rosa / Color Visión

Este sábado en Me Gusta de Noche: Entrevista al Ex Presidente de la República Dominicana, Jaime David Fernández Mirabal. Nos cuentan un poco sobre sus vida y sus nuevos proyectos, eso y mucho más para el disfrute de toda la familia, No te lo puedes perder, por la dinámica de siempre, Color Visión.

Me Gusta de Noche: es el Primer Late Night Show de República Dominicana, conducido por el comunicador y Presentador de televisión Jhoel López, quien ha sido dominado y ha ganado el premio soberano en el año 2019 como mejor programa semanal de variedades.

Su espacio, el cual considera como “un proyecto más personal” está compuesto por nueve segmentos con miras a internacionalizarlo y atraer la atención de los dominicanos.

“Es una propuesta hecha pensando en internacionalizar la atención dominicana, que podamos vender nuestros programas como enlatados, así como nosotros también compramos; esto queremos hacerlo sobre la base de la calidad”, resaltó.

La escenografía de “Me gusta de noche” simula el apartamento del conductor. Dijo el programa es mi casa y yo voy a recibir invitados en ella, y como es una casa, ahí va a pasar de todo lo que pasa en una casa, cosas orgánicas. En una entrevista para el Listin Diario

También explicó que se siente “muy cómodo” con el mismo por tratarse de un programa de opinión hecho por gente joven, para un público joven, y con el mismo respeto y calidad de programas similares existentes en el país.