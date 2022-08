“Este Gobierno no tiene sensibilidad con el más Pobre” Francisco Domínguez | Pamela todo un Show

Esta noche en Pamela todo un Show conversan con Francisco Domínguez Brito, del PLD ,afirmó sus pretensiones de ser el nuevo Presidente de la Republica

“Me siento preparado para asumir nuevas responsabilidades, tengo en mente nuevas políticas para combatir la pobreza y sacar al dominicano del índice de pobreza que hoy es esta en incremento.

Este gobierno tiene desasistido al dominicano, tenemos un sistema educativo colapsado, hoy las escuelas tienen clases un día si tres días no, mujeres que no tienen para costear sus medicamentos, medicamentos de alto costo que no llegan al más vulnerable, este gobierno no tiene sensibilidad con el más pobre.