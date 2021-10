“Están conduciendo a RD un desastre sanitario”, asegura epidemiólogo

Patricia Chirinos / Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- “Las autoridades están conduciendo a República Dominicana a un desastre sanitario porque ellos creen que es un juego y las pandemias no se manejan así ” es la advertencia que hace el epidemiólogo Carlos Feliz, ante la decisión del Gobierno de eliminar el Estado de Emergencia y el toque de queda en el país.

“Yo creo que lamentablemente el Gobierno y el Ministro de Salud tiraron la toalla con relación al control de la pandemia”, sostuvo Feliz.

El doctor Feliz pronosticó que no habrá diciembre y que si el Gobierno continúa como va tendrá que retomar el toque de queda a nivel nacional.

“Esa decisión de levantar la medida de toque de queda y el estado de emergencia eso no tiene sentido como que es muy flojo porque porque aquí no hay toque de queda nada más hay estado de emergencia para fines de algunos trámites económicos y de manejo compra pero desde el punto de vista epidemiológico sanitario no hay ningún toque de queda porque esto está abierto por todos los lados, todo el mundo hace y deshace por donde quiera”.

Señaló que a un año y siete meses del inició de la pandemia la situación está en sus peores momentos desde el punto de vista epidemiológico y por las variantes que son determinantes para medir el comportamiento del virus.

“El país está en un momento delicado y peligro con relación a la pandemia por el aumento de la positividad en algunas provincias”.

El galeno afirmó que las autoridades debieron de enfocarse en la cobertura de vacuna anti COVID que tiene más de dos meses estancada.

“Que no avanzan con una cobertura completa de 40 por ciento, de una sola dosis 50 por ciento y del invento que hicieron de refuerzo no pasa de 8, entonces estamos estancado”

Manifestó su preocupación de que alrededor de nueve provincias están por encima de 10 por ciento de positividad.

“Que te está diciendo eso, que ahí hay un problema, hay un descontrol, son variables internacionales que el que no la aplica se embroma, qué es lo que está pasando en República Dominicana? el gobierno está mandando un mensaje equivocado a la población”

Será a partir del próximos lunes cuando se levante el Estado Emergencia y con ello el toque de queda a nivel nacional.