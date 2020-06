Estados Unidos vuelve a rebasar 30,000 casos diarios de COVID-19 y suma 119,000 muertos

Este balance de los Estados Unidos correspondía a las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado) es de 31.243 contagios más que el jueves y de 752 nuevas muertes.

Estados Unidos no rebasaba los 30.000 nuevos casos en un solo día desde principios de mayo, pero el repunte de contagios en estados como California, Florida, Texas o Arizona ha vuelto a disparar el cómputo global.

Nueva York se mantiene como el estado más golpeado en EE.UU. por la pandemia con 386.556 casos confirmados y 31.015 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia.

Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 22.236 personas.

A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 168.496 casos y 12.902 fallecidos, Massachusetts con 106.650 contagios y 7.799 decesos e Illinois, que ha reportado 135.470 positivos por coronavirus y 6.580 muertos.

Otros estados con un gran número de fallecidos son Pensilvania con 6.399, Michigan con 6.067, California con 5.408 o Connecticut, con 4.238.

En cuanto a contagios, California ha superado ya a Nueva Jersey como el segundo estado con más casos, con 169.695.

Y es que el foco de la pandemia en EE.UU. se ha desplazado ahora de la golpeada Costa Este a los estados del Cinturón del Sol, como California, Florida, Texas y Arizona, que suman entre los cuatro casi la mitad de nuevos casos en todo el país.

El balance provisional de fallecidos -119.086- ha superado ya la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

Based on our June 15 model update, cumulative #COVID19 deaths in the United States could reach over 200,000 by October. These four states account for >30k of the more than 55k increase in total deaths since our last model update on June 10. 📈 https://t.co/VpCtwXqUlB pic.twitter.com/hUoX6D0vEu