Estados Unidos rebasa los 7,8 millones de contagiados por COVID-19

Este balance sólo en los Estados Unidos alcanzó a las 20.00 hora local (00.00 GMT del martes) los 41.688 contagios.

La cifra de fallecidos, sin embargo, es menor a la reportada por la universidad, que ascendía a 214.765 a las 20.00 horas del domingo.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.301, más que en Perú, España o Francia.

Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.890 personas.

A Nueva York le siguen en número de fallecidos Texas (16.983), California (16.585), Nueva Jersey (16.175) y Florida (15.412).

Otros estados con un gran número de muertos son Massachusetts (9.617), Illinois (9.243), Pensilvania (8.347), Georgia (7.429) o Michigan (7.225).

En cuanto a contagios, California suma 857.563, le sigue Texas con 820.921, tercero es Florida con 736.024 y Nueva York es cuarto con 475.315.

El balance provisional de fallecidos -214.045- supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado.

As Dr. Murray told @AC360 and @drsanjaygupta, we're predicting both #COVID19 cases & deaths to surge as we head into late November and December, and to peak by January.



We estimate about 394,000 COVID-19 deaths in the U.S. by Feb. 1, 2021.



Details: https://t.co/uMjygv015M pic.twitter.com/7h9s3wPVZ3