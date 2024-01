ESPN devuelve 37 Emmys tras descubrimiento de nombres inventados

En el transcurso de la investigación, ESPN devolvió un total de 37 estatuillas a NATAS, reconociendo así la utilización de nombres ficticios en las inscripciones a los premios Emmy.

Por: Maholi Albuez

Barcelona.- ESPN se encuentra en el centro de una polémica después de que se revelara que inventaron nombres falsos para los premios Emmy con el objetivo de premiar a talento que no era elegible para recibir el galardón. La ‘National Academy of Television Arts & Sciences’ (NATAS), encargada de supervisar los Emmys, descubrió esta práctica, según informó el medio deportivo The Athletic.

En el transcurso de la investigación, ESPN devolvió un total de 37 estatuillas a NATAS, reconociendo así la utilización de nombres ficticios en las inscripciones a los premios Emmy. Se reveló que esta manipulación se llevó a cabo desde 2010.

NATAS identificó que ESPN no solo inscribía nombres falsos, sino que también tomaba los premios ganados por estas personas imaginarias, los volvía a grabar y se los entregaba a personalidades de programas en vivo, en su mayoría vinculados a ‘College GameDay’.

Conocidas figuras como Kirk Herbstreit, Lee Corso, Chris Fowler, Desmond Howard y Samantha Ponder fueron receptores de estos premios Emmy modificados. Según una fuente de The Athletic, no hay evidencia de que estas personalidades estuvieran al tanto de la obtención indebida de los premios que recibieron.

The Athletic llevó a cabo una exhaustiva revisión de las listas de créditos de los años en que ‘College GameDay’ ganó el Emmy, encontrando nombres similares a las personalidades en el aire, con iniciales idénticas, que fueron falsamente identificados como productores asociados del programa durante siete años consecutivos (2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018).

Entre los nombres ficticios utilizados se encuentran ‘Kirk Henry’ por Kirk Herbstreit, ‘Lee Clark’ por Lee Corso, ‘Dirk Howard’ por Desmond Howard, ‘Tim Richard’ por Tom Rinaldi y ‘Steve Ponder’ por Sam Ponder.

Es importante destacar que las reglas de NATAS establecen que los presentadores, analistas y reporteros pueden ganar premios individuales o por contenido específico, pero no son elegibles para recibir un Emmy en una categoría que reconoce un programa en general. Esta regla se implementó para evitar que el talento obtenga dos premios por la misma producción.