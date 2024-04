Escándalo de corrupción sacude al sistema judicial: 63 acusados y 25 se declaran culpables

El Ministerio Público también ha alcanzado acuerdos con el acusado Francisco Arturo Santos Gómez y la entidad comercial Rogama SRL, entre otros.

El Ministerio Público de la República Dominicana avanza en su lucha contra la corrupción, presentando acusaciones contra un extenso grupo de individuos y entidades comerciales. Entre aquellos que han admitido su culpabilidad y han acordado colaborar con el proceso se encuentran Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil y Francisco Arturo Santos Gómez.

En el expediente, se han acusado a 41 personas físicas y 22 razones sociales de diversos delitos, incluyendo funcionarios públicos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, crímenes tecnológicos y lavado de activos.

Entre los principales acusados se encuentra el ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, a quien se le atribuye dirigir el entramado de corrupción durante su mandato en la Procuraduría General de la República de 2016 a 2020. Además, figuran en las acusaciones Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa, Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.