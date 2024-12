 “Es mucho lo que va a ocurrir en Venezuela (…) estamos decididos”

Así lo expreso la líder Maria Corina Machado

«Si tiene un mínimo de racionalidad, debe entender que de aquí al 10 de enero hay un lapso en el cual hay unas oportunidades que hemos establecido muy claras para una transición negociada y que su mejor interés debe ser aceptar los términos de esta negociación”, dijo la líder opositora.

María Corina Machado cuenta los días que faltan, no para el fin de año, sino para el 10 de enero, cuando la constitución venezolana establece un cambio de gobierno.

El día de la investidura presidencial no sería controvertida si Maduro reconociera al vencedor y entregara el poder limpiamente. Pero no es así, el mandatario insiste en jurar ese día pese a no haber presentado las actas electorales que lo certifiquen, mientras que González sí las ha presentado y ratifica que tomará posesión también el mismo día

Este es su mensaje de navidad para los Venezolanos y para el mundo