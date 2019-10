¿Es ‘Look at her now’ otra puyita de Selena Gomez a Justin Bieber?

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- No habían pasado ni cinco minutos desde que Selena Gomez lanzara su ‘Lose you to love me’ para que los fans con más picardía de la cantante dejaran caer en las redes que la canción era un dardo envenenado contra su ex más famoso. “Tuve que perderte para quererme” es desde luego un estribillo sospechoso que podría hacer referencia a cómo ha superado Selena aquella ruptura, y hoy mismo ha echado (¿involuntariamente?) más leña al fuego.

Ha sido al estrenar su segunda canción en menos de un día, que también tiene chicha para aquellos a los que le gusta sacar punta a todo. Se llama ‘Look at her now’ (“Mírala ahora”), y los amantes de las conspiraciones han visto en sus rimas puyitas a la superestrella del pop.

Las razones para esta interpretación del tema están en la letra: They fell in love one summer / A little too wild for each other / Shiny ‘til it wasn’t / Feels good ’til it doesn’t / It was her first real lover / His too ’til he had another / Oh, God, when she found out / Trust levels went way down.

En español, para aclarar: “Se enamoraron un verano / Fue salvaje para ellos / Estuvo genial hasta que dejó de estarlo / Sienta bien hasta que ya no tanto / Fue su primer amor de verdad para ella / Para él también, hasta que tuvo otro / Oh Dios, cuando se enteró… / …su confianza quedó por los suelos”.

Traducido a hechos reales, resulta que la pareja de cantantes se conoció en verano, y a nivel público al menos fue la primera relación seria para ambos. Todo hasta que (supuestamente) Justin le puso los cuernos, algo a lo que parece aludir esta canción. Pero hay más.

Fast nights that got him / That new life was his problem / Not saying she was perfect / Still regrets that moment / Like that night / Wasn’t wrong, wasn’t right, yeah / What a thing to be human /Made her more of woman. O sea: “Él empezó sus noches locas / Esa nueva vida era su problema / Tampoco ella era perfecta / Todavía lamenta aquel momento / Aquella noche / No se equivocaba pero tampoco tenía razón / Qué cosa ser humana / Hizo que madurara”.

¿Fiestas locas? ¿Una nueva vida que no supo manejar? No queremos ser malpensados, pero es que tiene toda la pinta de tratarse de una canción en la que describe a Justin, alegrándose de haber dejado atrás todo aquello que le vino de rebote, por una relación inmadura. Describa o no la relación que tuvo con Justin, Selena deja claro con ‘Look at her now’ que de todo se aprende. No hay más que mirarla ahora.

