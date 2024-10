¿Es la Inteligencia Artificial una buena oportunidad para emprender en América Latina?

Verónica Ruiz Del Vizo comparte su visión sobre el aporte de la IA para los emprendedores de America Latina

Latinoamérica tiene un enorme desafío que se resalta aún más con la llegada a la Inteligencia artificial, ese desafío es la desigualdad.

Latinoamérica es una de las regiones donde la desigualdad nos persigue está en todas las esquinas, está en todos los sectores y me atrevo a decir que en ningún país no hay ciudades olvidadas y no hay personas con poco acceso a poder mejorar su condición de vida, pero esa brecha de desigualdad se puede ampliar aún más o disminuir dependiendo de cómo asumamos la Inteligencia artificial

inteligencia artificial va a acelerar a las potencias del mundo, las va a hacer más grandes más fuertes se van a multiplicar los emprendimientos y sobre todo el capital de inversión va a comenzar a moverse en una forma que no conocemos.

Desafíos de la Desigualdad en Latinoamérica

Latinoamérica enfrenta un gran desafío de desigualdad, presente en todos los sectores.

La llegada de la inteligencia artificial puede ampliar o disminuir esta brecha dependiendo de su adopción.

Es crucial que los países latinoamericanos abracen la revolución tecnológica para mejorar sus condiciones.

Inteligencia Artificial y Emprendimiento

La inteligencia artificial no puede tomar decisiones de emprendimiento, pero es esencial para el cambio.

El emprendimiento tecnológico está multiplicando las empresas unicornios en Latinoamérica.

Los emprendedores están analizando problemas locales y utilizando tecnología para ofrecer soluciones.

Impacto Económico y Educación

Se espera un impacto significativo de la inteligencia artificial en el PIB de América Latina

La educación debe enfocarse en cómo utilizar la inteligencia artificial como aliado, no como amenaza.

Comparado con América del Norte, el crecimiento proyectado para Latinoamérica es considerablemente menor.

Desigualdad Educativa y Oportunidades

Un alto porcentaje de estudiantes latinoamericanos está por debajo del nivel esperado en matemáticas y lectura.

Existe una percepción errónea sobre la desigualdad al pensar que solo se limita a las capitales.

La conexión con universitarios es clave para encontrar soluciones a estos problemas.