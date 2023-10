¿Eres de los que no logra conseguir la paz?

¡Renuncia!

Por Hermes Gudiño

Renuncia a controlar a los demás, la única persona a la que puedes cambiar es a ti

Renuncia a tener el control sobre los resultados , lo único que puedes hacer es dar lo mejor de ti,aprender ,confiar y seguir

Renuncia a esperar que las cosas sean como tú quieres, acepta que las cosas son como son y conviértete en un aliado incondicional de lo que no puedes cambiar. En lugar de resistencia es mejor aceptación

Renuncia a intentar complacer a todo el mundo para que no te critiquen, eso no lo puedes evitar, porque hay muchas personas heridas, no te tomes nada personal y más bien regala compasión y amor a estas personas

Renuncia a ser tu peor enemigo, a castigarte todo el tiempo, a exigirte más de aquello que puedes dar, más bien celebra los pequeños logros, reconoce cuando te equivocas y sigue adelante.

Renuncia a compararte con los demás, acéptate y amate tal cual como eres, con tus imperfecciones, con lo que haces bien y con lo que haces no tan bien.

Renuncia a renegar del pasado, a lamentarte por todo el dolor que sufriste, obsérvalo como un trampolín que te enseñó a crecer, pero sobre todo a conectar con ese Dios de amor que tanto necesitas

Renuncia a los pensamientos negativos ,de miedo hacia el futuro ,de incertidumbre .Recuerda que el 90% de las cosas que nos imaginamos nunca suceden.Practica aquietar tu mente y confiar en la divinidad.

Lógralo y entrarás en el camino de la paz interior que es uno de los bienes más preciados que te puedes regalar, animate y transita día a día el camino del autoconocimiento y el crecimiento personal