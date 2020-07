Equipo de OMS parte hacia China para investigar los orígenes del coronavirus

La misión por ahora está formada por dos expertos cuyos nombres no han sido revelados (un epidemiólogo y un especialista en enfermedades animales), aunque en China comenzarán los preparativos para la llegada de otros colegas, explicó la portavoz de la OMS Margaret Harris en una rueda de prensa.

Se trata de la segunda misión en China de la OMS en torno a la investigación de la pandemia tras la que expertos del organismo realizaron en febrero, en aquel entonces coordinados por el doctor canadiense Bruce Aylward.

Harris no dio detalles sobre la duración de la misión o qué ciudades de China visitará, ya que, según aclaró, serán los dos expertos quienes decidan sobre el terreno los detalles de su viaje y los especialistas que les acompañen más adelante.

Pese a meses de investigaciones, sigue sin saberse con exactitud el origen del coronavirus, si bien se sabe que se trata de un virus zoonótico, es decir, transmitido desde los animales al hombre.

