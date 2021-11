“Equals” es lo nuevo de Ed Sheeran

El álbum es un reflejo de la nueva etapa que atraviesa el cantante en su vida personal. Recientemente se casó (2019) y fue padre de una niña a la que llamó Lyra.

Por Fernanda de la Rosa / Color Visión

El cantante británico Ed Sheeran va a cerrar este año con broche de oro. Su nuevo álbum, el cuarto en solitario y el primero como padre y hombre casado, fue dado a conocer recientemente y se llama “Equals”.

Al referirse a su nuevo trabajo discográfico, el artista admitió que “Equals” es el resultado de un proceso al que catalogó como “esmerado”. El disco contiene un total de 14 canciones, entre ellas “Bad Habits” y “Shivers”, que estuvieron quince semanas en las listas de los más vendidos en Estados Unidos.

Asimismo, admitió que este disco es el reflejo de las cosas buenas que están pasando en su vida, luego de un periodo de dificultades que atravesó hace algunos años: “He pasado gran parte de mis 20 años preguntándome: ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago esto? Si soy cantante, ¿qué le añado al mundo? Así que es mucho cuestionarse, cumplí 30 años y siento que algunas de estas preguntas han comenzado a tener respuestas”.

El intérprete de “Beautiful People”, “Bad Habits”, «Shape of You«, «Thinking Out Loud», y “I see fire”, aseguró que ahora, a sus 30 años, tiene una visión de mundo diferente. Al parecer, eso fue parte de lo que quiso plasmar en la portada de su disco cuyo diseño es de su autoría y en la que puede verse el símbolo “=” sobre un fondo rojo y algunas mariposas en alusión a la nueva etapa de su vida que está viviendo.

Te puede interesar:

Adele y Ed Sheeran, los artistas de mayor éxito comercial en la última década

Sheeran dijo que pintó la portada durante el confinamiento, simplemente salpicando pintura sobre un lienzo. Precisamente, durante la pandemia ocurrió el nacimiento de su hija Lyra, fruto de la relación con su pareja Cherry Seaborn con quien se casó en 2019 y a quien van dirigidas la mayoría de las canciones del disco.

Especialistas en la industria de la música manifestaron que el nuevo álbum de Ed Sheeran es una carta de amor a su mujer y refleja un equilibrio entre los fuertes instintos comerciales de Sheeran y momentos introspectivos y emocionales.

Otros opinaron que el ganador del premio Grammy, que ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, se mantuvo fiel a su exitosa fórmula de letras honestas en el nuevo álbum.

Buenos deseos

Después del lanzamiento de “Equals”, ha recibido algunos mensajes de sus colegas ara desearle éxito con su nueva producción. Entre los cantantes que le enviaron sus buenos deseos destaca su amigo Elton John.