Entrevista Exclusiva con Carlos Díaz Rosillo | Líderes

Conversamos con Carlos Díaz Rosillo, ex Director de Políticas Públicas de la Casa Blanca durante la Administración del Presidente Trump, hablan sobre las funciones de las políticas públicas en las diferentes regiones del hemisferio.

“Hoy américa latina tiene una gran oportunidad en referencias a la producción y a los diversos mercados donde China esta predominando en el mercado”

“La democracia se pone en peligro cuando los gobernantes no hacen nada, no dan resultados y las personas dicen no creo más en el voto… pero eso no ha pasado”

En esta entrevista Carlos Díaz analiza la situación de Brasil en las elecciones que hoy se llevan a cabo en su primera vuelta donde los principales candidatos son el ex mandatario Lula Da Silva quien es imputado por delito de corrupción y el presidente actual Jair Bolsonaro.