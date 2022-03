Entrevista Especial con el grande Huchi Lora en El Show del Mediodía

- Publicidad -

El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Entrevista Especial en homenaje al grande Huchi Lora, paradigma del Periodismo Dominicano



Huchi inició su carrera en El Show del Mediodía, para Lora no es lo mismo matar una firma en un periódico que un rostro que sale en tv.

Hacer periodismo no ha sido fácil he pagado un precio alto por mis ideales.

Conversamos con las periodistas Amelia Deschamps y Patricia Solano

Amelia Deschamps: Lo que más me impresionó fue su sencillez y sentido del humor, es un maestro que todos los días te da una clase de historia

Patricia Solano: Él nos enseñó que el periodista debe poner el dedo en la llaga, mi tío es el ejemplo de como debe terminar la carrera de un periodista

Huchi Lora: Nunca he tenido momentos complicados en las entrevistas porque yo solo hago preguntas, puedo decir que yo no me he retirado del periodismo solo entregué la dirección del programa “El Día”

Cristhian Jimenez acompaño a Huchi en sus inicios “Me siento orgulloso de haber trabajado a su lado.

Laila Taveras realiza conmovedor monólogo en honor a Huchi Lora

Huchi Lora: Nunca le he servido a gobiernos, candidatos o partidos políticos, no se puede ser imparcial con las injusticias.