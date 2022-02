Entérate de lo que dijo el futbolista James Rodríguez sobre romance con Karol G

Por: José Morón / Color visión

Redacción Internacional.- El futbolista James Rodríguez, aclaró los rumores del supuesto romance que se podría estar cocinando entre él y su compatriota Karol G.

Luego de que el deportista y la cantante de Bichota dieran a conocer que estaban solteros y abiertos al amor, fueron muchas las insinuaciones que se hicieron sobre que ambos estuvieran saliendo.

Sin embargo, el futbolista ha respondido de forma muy clara a quienes les han preguntado si es cierto que está saliendo con la ex de Anuel AA.

«No, no, no. Estoy soltero ahora muchachos, ya les dije, no crean en todo lo que les dicen», dijo Rodríguez

«Estoy soltero, no estoy en ninguna relación con nadie. Estoy recibiendo hojas de vida, al Twitter, al Instagram y al Facebook. Que quede claro que estoy soltero, no estoy con nadie. Los chismes que dicen por ahí que estoy con alguien, pero así no es», aseguró.

Por el momento la intérprete de «El makinón», quien por estos días se ha exhibido casi como Dios la trajo al mundo en sus redes sociales, no ha emitido su opinión ante estos rumores.