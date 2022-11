En peligro alrededor de 63,000 empleos tras restricción de horario

¿Qué me dijeron en Boca Chica? los turistas se están quejando, que vienen a divertirse a nuestro país y cuando son las 12 dicen mejor me quedo en mi casa».

Al asegurar que generan un «sin número» de empleados directos e indirectos, el presidente de la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos, Junior González, manifestó que alrededor de 63,000 personas corren el riesgo de perder sus empleos debido a la entrada en vigencia de la resolución que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas después de la medianoche.

Dijo que hay 300 discotecas en Santo Domingo Este hasta Boca Chica, donde existe un promedio de 24 mil empleados, en Santo Domingo Norte 14 mil y en Santo Domingo Oeste 25 mil trabajadores.

«Los atropellos que hemos tenido es bastante, no es desde ahora que venimos con esa lucha constante, hemos sido muy abusados, el ministro de Interior y Policía parece que nosotros no somos dolientes, él entiende que a lo mejor la delincuencia salen de lo centros nocturnos, y yo le voy a demostrar a él que no es de los centros nocturnos que salen la delincuencia», manifestó González entrevistado en el programa El Despertador.

Así mismo dijo que todavía tienen deudas desde la pandemia, y que apenas llevan siete meses abiertos y no lo han subsanado.

Al ser cuestionado que como se manejan las discotecas, hasta que hora tienen permitido el horario, sostuvo que de domingo a jueves es hasta las 2:00, viernes y sábado hasta las 3:00 de la mañana.

«A la mayoría de nosotros los dominicanos lo que nos gusta es la diversión, ¿qué me dijeron en Boca Chica? los turistas se están quejando, que vienen a divertirse a nuestro país y cuando son las 12 dicen mejor me quedo en mi casa. Por lo menos en la discoteca La Santa venían un sin número de turistas y suspendieron el vuelo porque dijeron que no van a disfrutar».