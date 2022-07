En Exclusiva Abogado Defensor de Jean Alain en El Show del Mediodía

- Publicidad -

El Show del Mediodía. Transmitido por Color Visión

Por Yahaira Cepeda / Color Visión

Conversamos con el Abogado Carlos Balcacer Abogado de Jean Alain Rodríguez

Caso Operación Medusa y Caso Jean Alain

En entrevista con el Abogado Carlos Balcacer defensor del Ex Procurador Jean Alain dijo:

La cámara de cuentas no es parte del litigio en resolución de CC no hay ni una línea de instancia de defensa de Alain

Jean Alain, es importante acotar que mi defendido entro al gobierno con un patrimonio de 220 millones de pesos y salió con menos de lo de clarado.

Solo una hora al día puedes estar Jean Alain en el patio recibiendo el sol cuando en las peores épocas se le daba al preso tres horas.

Jean Alain es Inocente y hare todo lo concerniente para demostrarlo.