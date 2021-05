Empresario Miky López afirma solo tuvo relación comercial con diputado Miguel Gutiérrez

in

SANTO DOMINGO.- El empresario, Miguel López Florencio, (Miky López), dice que solo tuvo una relación comercial en los años 2010-2011 con el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Miguel Gutiérrez, quien fue arrestado la madrugada de este martes por agentes antinarcóticos en Miami.

De acuerdo a López, tenía una compañía de agregados en la ciudad de Santiago a las cuales él le despachaba materiales, facturas que compraba López para luego cobrarlas con intereses.

“Esa relación comercial data de 2010-2011, ¿en que se basó eso? en compras de facturas… el señor Gutiérrez tiene o tenía una industria de agregados, llámese gravilla o arena”, expresó.

La aclaración surge luego de que algunos comunicadores hicieran alusión a una relación entre ambos, tras el arresto del Gutiérrez este martes, quien posee inversiones cercanas a los 100 millones de pesos en Estados Unidos y en la República Dominicana.

“Yo no he sido narcotraficante ni he sido lavador, a mi hay que demostrármelo en la justicia hasta el final y tengo todos mis experticias de todas mis cuentas hechos”.

Por el caso, el PRM explicó en un comunicado que quien infrinja las normas institucionales y legales deberá asumir sus consecuencias personales con la justicia y enfrentarse además a un proceso disciplinario frente al partido que conllevaría su expulsión.

De forma previa a asumir la curul el 16 de agosto pasado, Miguel Gutiérrez Díaz se había desarrollado como empresario inmobiliario y de la construcción y accionista de cuatro empresas.

Según su declaración jurada de bienes, el legislador tiene una participación de 1.5 millones de dólares en la empresa MAGD, con sede en Estados Unidos. Dicha empresa tiene un inmueble en ese país valorado en 1.2 millones de dólares.