Emmy 2020, todo lo que debes saber de la inusual ceremonia

ESTADOS UNIDOS.- Este domingo 20 de septiembre será la gala de la edición número 72 de los premios Emmy, los cuales premian a lo mejor de la industria de la televisión. La premiación, presentada por Jimmy Kimmel, tendrá lugar en el Microsoft Theater de Los Ángeles y se transmitirá de manera virtual debido a la pandemia del Covid-19.

Los productores del Emmy 2020 invitaron a los nominados a pertenecer y acomodarse en sus casas para la ocasión. La gran parte de la ceremonia se realizará de manera remota y vía streaming. Por ende, no habrá alfombra roja, ni desfile de vestidos. No obstante, el objetivo es realizar un evento más informal, divertido y reinventado.

Ceremonia inusual por coronavirus

Esta edición de los Emmy 2020 presenta a la exitosa miniserie de HBO, “Watchmen”, como la favorita y la más nominada. Asimismo, se unen las series “The Marvelous Mrs. Maisel” , “Succession”, “Ozark” y “The Mandalorian”.

La plataforma que lidera esta premiación con más nominaciones es Netflix. En segundo lugar se encuentra HBO. Luego siguen otras como NBC, ABC y FX.

La lista de nominados muestra una cantidad nunca antes vista de personas de minorías. Según Eric Deggans, crítico de televisión de la National Public Radio, comentó “Estoy seguro de que lo último que quería la Academia de Televisión era tener una controversia sobre un Emmy muy blanco”.

Por ejemplo, “Watchmen”, es un drama de realidad alternativa con superhéroes que trata temas raciales.

Analistas explican que la industria de la televisión debe adaptarse a las nuevas promesas de enriquecer a artistas y guionistas que no sean blancos. A fin de asegurar un evento que no sea generado solo por las protestas contra el racismo en Estados Unidos.

"Think about just trying to Zoom with your grandparents, and now imagine that we've got 150 celebrities who haven't made themselves lunch in, like, 19 years, many of them, are now trying to connect technically to an awards show." https://t.co/E4mseH2fqm — ABC News (@ABC) September 18, 2020

En México, la ceremonia podrá verse a partir de las 19 horas a través del canal: ABC.



Lista completa de nominados

Mejor serie de comedia

“Curb Your Enthusiasm”

“Dead to Me”

“The Good Place”

“Insecure”

“The Kominsky Method”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Schitt’s Creek”

“What We Do in the Shadows”

Mejor serie de drama

“Better Call Saul”

“The Crown”

“The Handmaid’s Tale”

“Killing Eve”

“The Mandalorian”

“Ozark”

“Stranger Things”

“Succession”

Mejor miniserie

“Little Fires Everywhere”

“Mrs. America”

“Unbelievable”

“Unorthodox”

“Watchmen”

Mejor actor dramático

Jason Bateman, “Ozark”

Sterling K. Brown, “This Is Us”

Steve Carell, “The Morning Show”

Brian Cox, “Succession”

Billy Porter, “Pose”

Jeremy Strong, “Succession”

Mejor actriz dramática

Jennifer Aniston, “The Morning Show”

Olivia Colman, “The Crown”

Jodie Comer, “Killing Eve”

Laura Linney, “Ozark”

Sandra Oh, “Killing Eve”

Zendaya, “Euphoria”

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson, “Black-ish”

Don Cheadle, “Black Monday”

Ted Danson, “The Good Place”

Michael Douglas, “The Kominsky Method”

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

Ramy Youssef, “Ramy”

Mejor actriz de comedia

Christina Applegate, “Dead to Me”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Linda Cardellini, “Dead to Me”

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

Issa Rae, “Insecure”

Tracee Ellis Ross, “black-ish”

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Jeremy Irons, “Watchmen”

Hugh Jackman, “Bad Education”

Paul Mescal, “Normal People”

Jeremy Pope, “Hollywood”

Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Cate Blanchett, “Mrs America”

Shira Haas, “Unorthodox”

Regina King, “Watchmen”

Octavia Spencer, “Self Made”

Kerry Washington, “Little Fires Everywhere”

Mejor ‘talk show’

The Daily Show with Trevor Noah

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Mejor dirección en una serie de comedia

The Great, “The Great” (Pilot)

The Marvelous Mrs. Maisel, “Marvelous Radio”

Modern Family, “Finale Part 2”

Ramy, “Miakhalifa.mov”

Schitt’s Creek, “Happy Ending”

Will & Grace, “We Love Lucy”

Mejor dirección en una serie dramática

The Crown, “Aberfan”

The Crown, “Cri de Coeur”

Homeland, “Prisoners of War”

The Morning Show, “The Interview”

Ozark, “Fire Pink”

Ozark, “Su Casa Es Mi Casa”

Succession, “Hunting”

Succession, “This Is Not for Tears”

Mejor dirección en una miniserie o película

Little Fires Everywhere, “Find a Way”

Normal People, “Episode 5”

Unorthodox

Watchmen, “It’s Summer and We’re Running Out of Ice”

Watchmen, “Little Fear of Lightning”

Watchmen, “This Extraordinary Being”

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Mahershala Ali, “Ramy”

Alan Arkin, “The Kominsky Method”

Andre Braugher, “Brooklyn Nine-Nine”

Sterling K. Brown, “The Marvelous Mrs. Maisel”

William Jackson Harper, “The Good Place”

Daniel Levy, “Schitt’s Creek”

Tony Shalhoub, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Kenan Thompson, “Saturday Night Live”

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

D’Arcy Carden, “The Good Place”

Betty Gilpin, “GLOW”

Marin Hinkle, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Kate McKinnon, “Saturday Night Live”

Annie Murphy, “Schitt’s Creek”

Yvonne Orji, “Insecure”

Cecily Strong, “Saturday Night Live”

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Nicholas Braun, “Succession”

Billy Crudup, “The Morning Show”

Kieran Culkin, “Succession”

Mark Duplass, “The Morning Show”

Giancarlo Esposito, “Better Call Saul”

Matthew Macfadyen, “Succession”

Bradley Whitford, “The Handmaid’s Tale”

Jeffrey Wright, “Westworld”

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Helena Bonham Carter, “The Crown”

Laura Dern, “Big Little Lies”

Julia Garner, “Ozark”

Thandie Newton, “Westworld”

Fiona Shaw, “Killing Eve”

Sarah Snook, “Succession”

Meryl Streep, “Big Little Lies”

Samira Wiley, “The Handmaid’s Tale”

Mejor actor de reparto en una miniserie o película

Yahya Abdul-Mateen II, “Watchmen”

Jovan Adepo, “Watchmen”

Tituss Burgess, “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend”

Louis Gossett Jr., “Watchmen”

Dylan McDermott, “Hollywood”

Jim Parsons, “Hollywood”

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película

Uzo Aduba, “Mrs. America”

Toni Collette, “Unbelievable”

Margo Martindale, “Mrs. America”

Jean Smart, “Watchmen”

Holland Taylor, “Hollywood”

Tracey Ullman, “Mrs. America”

Mejor guión de serie de comedia

The Good Place, “Whenever You’re Ready”

The Great, “The Great” (Pilot)»

Schitt’s Creek, “Happy Ending”

Schitt’s Creek, “The Presidential Suite”

What We Do in the Shadows, “Ghosts”

What We Do in the Shadows, “On the Run”

What We Do in the Shadows, “Collaboration”

Mejor guión de serie dramática

Better Call Saul, “Bad Choice Road”

Better Call Saul, “Bagman”

The Crown, “Aberfan”

Ozark, “All In”

Ozark, “Boss Fight”

Ozark, “Fire Pink”

Succession, “This Is Not for Tears”

Mejor guión de miniserie o película

Mrs. America, “Shirley”

Normal People, “Episode 3”

Unbelievable, “Episode 1”

Unorthodox, “Part One”

Watchmen, “This Extraordinary Being.

Por: Agencia EFE| Noticias SIN