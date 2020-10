Emiratos participará en la fase III de los ensayos clínicos de vacuna rusa

El fondo soberano de Rusia será apoyado en este proyecto por Pure Health, la mayor rede de laboratorios de Emiratos, en tanto que los ensayos serán supervisados por el Departamento de Salud de Abu Dabi y el Ministerio de Salud y Prevención.

Las pruebas en Emiratos de la fase II de la vacuna rusa, que está basada en adenovirus humanos, forman parte de las que ya están en marcha en Rusia y en Bielorrusia.

La fase I y II ya han concluido sin efectos adversos importantes y con una respuesta inmune estable en el 100 % de los participantes, según el FIDR.

