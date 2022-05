Elon Musk suspende por ahora la compra de Twitter; las acciones caen en Wall Street

- Publicidad -

Por: José Morón / Color visión

Elon Musk ha decidido suspender temporalmente la compra de Twitter, empresa con la cual tenia un acuerdo de compra a finales del pasado mes de abril por unos 44.000 millones de dólares. Así ha comunicado el magnate a través de su perfil oficial en la red social del mismo nombre.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn