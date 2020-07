El veto a TikTok y otros seis clics tecnológicos de la semana

1. El veto a la aplicación TikTok se extiende por el mundo

El veto a TikTok, la aplicación de videos de corta duración de la empresa ByteDance con sede en Pekín, sigue extendiéndose por el mundo. Luego de que India la prohibiera en el marco de su crisis con China, Australia y EE.UU. también estudian restringirla. Según EE.UU., es posible que China la esté usando para vigilar y distribuir propaganda. TikTok dejará además de operar en Hong Kong por la nueva ley de seguridad en ese territorio.

2. El Mobile World Congress 2021 será presencial pero “sin contacto físico”

Los organizadores del Mobile World Congress (MWC), el mayor evento tecnológico del mundo, garantizaron que la edición de 2021, prevista para marzo en Barcelona (España), se llevará a cabo de manera presencial, pero sin “contacto físico”. El congreso, para el que un 75 % de las grandes tecnológicas del mundo ya han asegurado su presencia en 2021, fue el primer gran evento de carácter internacional que se tuvo que suspender este año por la pandemia.

3. Facebook, Twitter y Google dejan de colaborar con Hong Kong por nueva ley de seguridad

Facebook, Twitter y Google dejarán de colaborar con la Policía de Hong Kong en la entrega de datos de los usuarios, como respuesta a la nueva ley de seguridad nacional impuesta por China. La ley es vista por abogados y activistas como el posible fin de los derechos y libertades de las que se goza en ese territorio frente al resto de China.

4. Microsoft lanza un modo para videoconferencias que simula el aula física

Microsoft anunció “Together” (“Juntos), una nueva modalidad para su plataforma de trabajo remoto Teams que simula un aula o auditorio físico, de manera que los participantes comparten el mismo espacio virtual. El hecho de que todos los participantes, que cuentan con un avatar, aparezcan en un mismo espacio les permite interactuar entre ellos mediante gestos y contacto visual.

