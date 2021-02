El vehículo Perseverance llega con éxito a la superficie de Marte

El «rover» tocó suelo marciano sobre las 15.56 horas del este de Estados Unidos (20.56 horas GMT), según la agencia espacial estadounidense, y se convierte en el quinto de estos vehículos que explora el planeta vecino, en este caso con la meta de descubrir signos de vida en el pasado.

Cinco minutos después de aterrizar en Marte, Perseverance se encontraba ya listo para iniciar su exploración luego de enviar la primera imagen de la superficie marciana que registra, después publicada en la cuenta oficial en Twitter del robot acompañado del mensaje: «Hola Mundo. Mi primer vistazo al que será mi hogar para siempre».

El vehículo, de 6 ruedas, cerca 3 metros de largo y de 1.025 kilogramos, buscará en Marte señales de vida microbiana pasada y recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra.

Radar locked and cameras on. Looking for a safe spot for touchdown. About to cut free from a perfectly good parachute. I’m all in.#CountdownToMars pic.twitter.com/Eilc5Zq3ZW