El Tour de Francia se adelanta en 2021 para evitar el choque olímpico

El Tour de Francia está programado para correr del 26 de junio al 18 de julio, terminando cinco días antes de la Ceremonia de Apertura Olímpica el 23 de julio.

La carrera olímpica en ruta masculina se programó para el día siguiente, el 24 de julio, con la contrarreloj masculina programada para el 28 de julio.

Anteriormente, el Gran Tour estaba programado para terminar el 25 de julio y se temía que la mayoría de los mejores ciclistas masculinos se saltearían los Juegos Olímpicos a favor de competir en Francia.

Thomas Voeckler, gerente del equipo de ciclismo francés, advirtió que sería “casi imposible para la misión” colocar al equipo más fuerte del país en Tokio 2020 debido al choque, especialmente porque se espera que los escaladores prosperen en el curso olímpico.

Sin embargo, después del anuncio de un horario actualizado de WorldTour de la International Cycling Union (UCI) hoy, parece que los corredores estarán ale para competir en ambos eventos.

Aún no se sabe oficialmente dónde comenzará el Tour de Francia, pero es probable que su gran partida danesa de 2021 sea abandonada después de este cambio de horario.

Se suponía que Copenhague sería el anfitrión de las primeras tres etapas de la carrera, pero rechazó una solicitud previa para adelantar el inicio una semana porque es el escenario de un partido de los últimos 16 en la Eurocopa de fútbol el 28 de junio.

El periódico francés L’Équipe , propiedad de la misma compañía que organiza el Tour de Francia, ha sugerido a Bretaña como un posible reemplazo.

Otro de los Grand Tours del ciclismo, la Vuelta a España, también se movió una semana en 2021.

Ahora está programado para el 14 de agosto al 5 de septiembre, antes de lo previsto para dar cabida a una transición más suave al Campeonato de Europa de ciclismo en ruta.

Trento en Italia está programado para organizar el Campeonato de Europa durante el fin de semana del 11 y 12 de septiembre.

Flandes en Bélgica será el escenario del Campeonato Mundial de Carreteras UCI del 18 al 26 de septiembre.

🚲 The Tour de France reaffirms its support for everyday cycling by launching the Tour de France United.



👍 Support the actions of the #TDFunited by giving your used bikes and by donating money.



➡ Joins us now and learn more about the #TDFunited at https://t.co/0CP9uLjJKN pic.twitter.com/obMBDQdhEX