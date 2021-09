El Torito se la canta a quienes lo involucran en Operación Falcón | El Show del Mediodía

El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color Visión

Temas:

¿Nayib Bukele El Salvador?

Túnel de Conectividad

Aridio Castillo desde El Hospital Pediátrico Robert Red Cabral. Conversamos con el Dr. Luis Reyes / Epidemiólogo

Rebrote de Dengue desde hace tres meses y tenemos las salas de dengue ya llenas, sin embargo, tenemos más cama en otras salas que por supuesto estarán a la disponibilidad de cualquier emergencia.

Conversamos con Héctor Acosta El Torito / Senador Provincia Monseñor Nouel

La gente que esta llena de odio no saben el daño que hacen, no solo a mi si no también a mi familia, a mis amigos, mi carrera, es muy fácil juzgar y condenar en las redes.

Yo llegue al congreso para no quedarme callado, yo llegue para ayudar a mi provincia

Es bueno investigar antes de hacer daño a personas que lo que han hecho es trabajar.

Héctor Acosta El Torito se la canta a quienes dieron informaciones falsas sobre él.

