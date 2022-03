El Presidente de Ucrania habla ante el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Por: José Morón / Color visión

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció este miércoles un discurso ante el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en medio de la guerra que se libra en su país. Volvió a implorar más apoyo a Occidente para enfrentar la ofensiva que despliega el presidente Vladimir Putin desde hace casi tres semanas.

El mandatario ucraniano dijo a los legisladores «los necesitamos ahora mismo», mientras recordaba tragedias en la historia estadounidense como el ataque a Pearl Harbor y el ataque terrorista del 11 de septiembre.

«Amigos, estadounidenses, en su gran historia tienen páginas que les permitirían entender a los ucranianos. Entendernos ahora, cuando los necesitamos en este momento”, dijo a través de un traductor

“Recuerden Pearl Harbor, la terrible mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando su cielo estaba negro por los aviones que los atacaban”, dijo Zelensky. “Solo recuérdenlo, recuerden, el 11 de septiembre, un día terrible en 2001 cuando la maldad trató de convertir las ciudades de Estados Unidos en campos de batalla, cuando personas inocentes fueron atacadas desde el aire, como nadie más lo esperaba y no pudieron detenerlo. Nuestro país vive lo mismo, todos los días, ahora mismo en este momento», continuó.

También dijo que su país «no se rinde y no nos lo hemos planteado ni un segundo». «Rusia no solo nos ha atacado a nosotros, no solo a nuestra tierra, no solo a nuestras ciudades, sino que ha emprendido una ofensiva brutal contra nuestros valores, los valores humanos básicos», afirmó. Kyiv, la capital, está «bajo ataques aéreos y con misiles de las tropas rusas todos los días. Pero no se rinde», añadió.

Dirigiéndose directamente a Biden, Zelensky dijo: «Usted es el líder de su gran nación. Deseo que también sea el líder del mundo. Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz», dijo al concluir sus comentarios, que fueron recibidos con una ovación de pie de los legisladores.