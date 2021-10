El polémico tuit de Raquel Arbaje que la hizo retractarse

SANTO DOMINGO.- La primera dama fue tendencia en Twitter por colocar en un tuit la palabra “macana” para solicitarle al nuevo director de la Policía Nacional, Eduardo Then, que aplique mano dura al tomar riendas del organismo.

Ante su mensaje, activistas políticos y algunos ciudadanos le respondieron sorprendidos por la palabra “macana”.

Tras las reacciones de la gente, la primera dama se retractó: “Es cierto el término no era el correcto. Pero no soy perfecta. Y sufro cuando veo casos como el de la arquitecta Rosado, y otros tantos”.

La primera dama hizo su aclaración luego de que se generaran diversos comentarios en torno a la expresión que utilizó este domingo, luego de que el presidente Luis Abinader destituyera de la Policía al generar Edward Sánchez y en su lugar nombrara a Eduardo Then.

Ud sabe lo que quiero decir con macana. No tergiverse. La Policía Nacional tiene buenos hombres y mujeres . Que se aplique no es en la población . Wow cuánto odio! Y eso que ni me conoce . Pero que tenga un feliz día y que le paguen bien por sus comentarios .