El Pachá amenaza con desnudarse si no le dan el Gran soberano

Santo Domingo.- El controversial animador Frederick Martínez, mejor conocido como “El Pachá” amenazó con desnudarse en la Plaza de la Bandera si Acroarte no le entrega el premio Gran Soberano el día de la gala.

“Pueden ponerme en canal 3 de Azua a mi hay que verme en este país, este tolete que está aquí. El Gran Soberano me lo merezco yo, y si no me dan el Gran Soberano me desnudo en la Plaza de la Bandera y hago así (vueltas) en pelota… eso sí que eso será un gran espectáculo: barriga y buche. Yo desnudo soy un espectáculo”, aseguró el Pachá.

El Pachá busca que le den la máxima distinción que se entrega a las personalidades dominicanas por su destacado trabajo o su una gran trayectoria en el arte.

Durante su espacio “Pégate y Gana con el Pachá” que se transmite por Teleradio América, que recordó su trayectoria que tiene en los medios de comunicación nacionales e internacionales.

“Soy un hombre que he reconstruido 179 casas, un hombre que ha canalizado trasplante de hígado, riñones y que mande una niña con 260 mil dólares a una operación en EEUU”, destacó El Pachá.