El mundo supera los 750.000 muertos por COVID-19, 400.000 de ellos en América

Los casos globales de COVID-19 ascienden a 20,68 millones, después de que en la última jornada hubo un repunte en los contagios diarios de los que se informó hasta 277.000, aunque el récord diario sigue siendo el del 1 de agosto, con 297.000. Los muertos ascienden a cifra de los 400.000.

América suma 11,1 millones de casos y 402.000 muertos, seguida de Europa, con 3,6 millones de contagios y 218.000 muertos, y del sur y sureste de Asia (2,9 millones de infecciones y 57.000 víctimas mortales).

EEUU es el país con mayor número de casos (5,1 millones) y muertos (164.000), seguido de Brasil (3,1 millones de contagios y 104.000 fallecidos), según los datos de la OMS.

El tercer país con más infecciones es la India, que supera los 2,4 millones, pero en la lista de territorios con más víctimas mortales ese tercer lugar lo ocupa México, con 54.000 muertos.

Perú subió un puesto y se sitúa en el sexto lugar mundial en número de infecciones, con casi medio millón, seguido inmediatamente por México con una cifra similar, Colombia (422.000 casos) y Chile (380.000).

As the #COVID19 pandemic increasingly affects countries with under-resourced health infrastructure and services, it is an ethical imperative to ensure that all people in all countries of the world are able to access essential medicines.

