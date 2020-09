El mundo se acerca al millón de muertes por COVID sin vislumbrar un final

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las muertes son ya 995.836 y los positivos confirmados 32,9 millones, con América al frente con algo menos de la mitad de los casos (16,3 millones, seguida del sur de Asia (6,8 millones) y Europa (5,6 millones).

Por países, a la cabeza se encuentra Estados Unidos con más de siete millones de casos y a continuación se sitúan la India (6 millones), Brasil (4,7 millones), Rusia (1,1 millones), Colombia (806.000), Perú (800.000), México (726.000), España y Argentina (702.000).

En Europa, España lidera la incidencia, con 290,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, seguida por Francia (225,8), Bélgica (168,9) y Países Bajos (153,3), y sigue al frente también en casos acumulados (748.266), de acuerdo con el Ministerio español de Sanidad.

INCESANTE AUMENTO DE CASOS EN EUROPA CON ESPAÑA AL FRENTE

Si bien en América se registra un descenso, aunque lento, de casos diarios (aún por encima de los 100.000), en Europa el aumento es incesante y rápido, con jornadas próximas a los 80.000 contagios.

El dato positivo es que se contabilizan menos fallecimientos en esta segunda oleada del coronavirus en Europa (menos de mil al día, hasta los 234.000), frente a la estabilidad de este indicador en América (con casi 550.000 defunciones totales, en algunas jornadas más de 3.000).

En España -el país de la Unión Europea (UE)con más casos desde que comenzó la pandemia y con más de 31.400 muertes- preocupa especialmente la situación de Madrid, donde desde hoy más de un millón de personas están sometidas a un semiconfinamiento (sólo pueden salir de su zona para ir al trabajo, a centros educativos, médicos o por razones de fuerza mayor).

Unas medidas que el Ministerio de Sanidad no ve suficientes y pide que se extiendan a toda la capital y a los municipios de la región con más incidencia, todo ello en medio de rumores de que el Gobierno central podría intervenir si el madrileño no actúa así.

Y es que, de los 31.785 contagios contabilizados desde el viernes pasado (2.425 en las últimas veinticuatro horas), un 42 % corresponde a Madrid (451 en un día).

Francia es después de España el Estado comunitario más afectado, cerca de 543.000 casos (más de 4.000 en un día) y casi 32.000 muertes (81 en veinticuatro horas).

Italia, donde en febrero se detectó el inicio de la pandemia en Europa, registra cerca de 1.500 contagios en las últimas veinticuatro horas, hasta superar los 311.000 positivos, y dieciséis muertes, para aproximarse a las 36.000 defunciones en total, por lo que las autoridades piden no bajar la guardia.

PAÍSES BAJOS ENDURECE LAS RESTRICCIONES

En Países Bajos -con 114.540 casos confirmados y ante las estimaciones de que en una semana se llegue a los 5.000 positivos al día- el Gobierno ha decidido restringir los contactos, en especial en las grandes ciudades (Ámsterdam, Róterdam y La Haya), con la prohibición de público en eventos deportivos, un máximo de tres invitados en casa y el cierre a las 22.00 horas en la hostelería.

El teletrabajo será obligatorio en todas las empresas, a menos que no haya otra opción que el trabajo presencial, y el empleador que no respete la medida se arriesga al cierre dos semanas

En Alemania, con más de 285.000 positivos y unas 9.500 defunciones, la canciller Angela Merkel teme un pico de hasta 19.200 contagios diarios en las navidades.

Ello en una jornada en la que se ha sabido que unas 900 personas de un colegio de Bielefeld (noroeste de Alemania), entre alumnos y profesores, están en cuarentena después de que se detectasen varios casos tras una fiesta familiar.

Para intentar poner freno a las infecciones en el Reino Unido (más de 4.000 contagios en las últimas veinticuatro horas), en Inglaterra se multa desde hoy a quienes no acaten la cuarentena tras dar positivo o haber estado en contacto con alguien con coronavirus y, a partir el miércoles, en el noreste de la región estarán prohibidos los encuentros de personas de distintos domicilios en espacios interiores.

El impacto del COVID-19 en Europa tiene sus correspondientes consecuencias también en la economía y el empleo.

Así, según un estudio publicado por la agencia comunitaria Eurofund, los países del sur y este de la UE han sufrido con «mayor dureza» la pérdida de empleos en la pandemia, en especial España, donde quienes se han quedado sin trabajo en este tiempo suben al 16 % (8 % de media en el bloque), seguida de Chipre (15 %) y Grecia (14 por ciento), lo que genera una mayor preocupación de cara al futuro.

LA INDIA, CON EL MAYOR AUMENTO DE CONTAGIOS DEL PLANETA

La India, que hoy superó los 6 millones de positivos y más de 95.500 muertes, registra el ritmo más rápido de contagios en el planeta, con más de 82.000 en las últimas veinticuatro horas, casi el doble que Estados Unidos.

Este rápido aumento de casos hace temer que la India se convierta en las próximas semanas en el país más afectado del mundo por la COVID-19, sin contar que estudios de seroprevalencia llevados a cabo en las grandes urbes indias alertan de que las cifras reales podrían ser muy superiores a las oficiales.

La India desbancaría así a Estados Unidos, que superó el domingo los 204.700 muertos y 7,1 millones de casos de la COVID-19 (32.500 más en un día), conforme al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Brasil, por su parte, llegaba ya la víspera a 141.741 muertes por el coronavirus y a los 4,7 millones de contagios

Y frente a ello China, donde se inició la pandemia, lleva más de cuarenta días sin infecciones locales y el domingo solo se detectaron veintiún nuevos casos, todos ellos procedentes del exterior.

