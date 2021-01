in

Hoy Mismo. Transmitido por Color vision en vivo

Por: Jose Moron / Color vision

El ex-procurador Jean Alain desmintió al empresario Ángel Rondón, imputado por el caso Odebrecht, quien lo señaló previamente de hacer acuerdos con él para involucrar al entonces candidato presidencial Luis Abinader con la trama, informan en Hoy Mismo por Color Visión.

Al respecto, Dany Alcántara señala que quizá el empresario solo dispone de información como un testigo imputado, pero no descarta que el exprocurador Jean Alain haya intentado hacer eso que señala Rondón, dada la fama de su esquema de abusos selectivos contra personajes políticos en la oposición.

En relación con ello, Óscar Medina indica que “a mí no me luce serio la forma en la que el magistrado Wilson Camacho se maneja en esto, él está ahí estuvo allí, y todavía hoy día él no tiene indicios de una investigación seria sobre el caso Odebrecht”.

No sé si son culpables o inocentes los imputados allí, pero lo cierto es que el caso llevado por ese Ministerio Público donde esta y ha estado Wison Camacho es una chapucería.

“Ese caso de Odebrecht es una chapuza lo que hay ahí, yo no sé quién tiene la razón si Ángel Rondón o Jean Alain, pero ese caso es una chapuza”, insiste.

Sin embargo, Medina puntualiza que “estamos viendo casos de abusos similares a lo de la gestión anterior, por eso hablo de las Sergio y los Sergio Moro que montaron expedientes calculados políticamente en Brasil”.

No obstante, Dany Alcántara cree que hay una diferencia y es que hay una situación muy diferente con Doña Miriam Germán Brito “quien tiene mucho que perder por su nivel de aprobación social, ha construido y robustecido su imagen frente a la sociedad, Jean Alain en cambio nunca tuvo qué perder porque nunca tuvo nada”.

