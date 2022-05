“El Inmenso Emmanuel” en su única entrevista para TV en El Show del Mediodía

- Publicidad -

El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Conversación Exclusiva con el Gran Emmanuel en su única entrevista para Televisión

“Emmanuel desde pequeño yo quería cantar no quería ser artista, yo cantaba todo, no me imaginaba ser artista, mi madre fue artista una cantante hasta que se casó y termino su carrera”.

“Luego con el tiempo crecí y quería ser torero y fui Torero, mi papa era Torero y é no le gustaba que yo fuese torero por lo peligroso… la primera vez que hice de torero yo tenía 13 años”.

“Cuando eres artistas nace con una sensibilidad particular una sensibilidad especial de una necesidad transmitir lo que se está sintiendo o conociendo”

“Me ha encantado conocer a Juan Luis Guerra cuando era 4,40 cuando estaban comenzando y es tanto mi admiración que logre hacer un dúo con él”.

“Conocí a Tina Turner una grandiosa mujer y trabajamos juntos”

“Mi hijo es mi Clon un talento innato, su música su voz y lo mejor las nietas que me ha dado”.

