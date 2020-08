El huracán Laura ya tiene categoria 3 y aumentará a 4 antes de tocar tierra

MIAMI.- El huracán Laura, ya de categoría 3, se «fortalecerá rápidamente» este miércoles hasta llegar a la categoría 4 de un total de 5 antes de impactar en las costas de Texas y Luisiana esta noche o el jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

«Laura puede producir una marejada ciclónica potencialmente catastrófica, vientos extremos e inundaciones repentinas a lo largo de la costa noroeste del Golfo de México esta noche», afirmó el NHC en su boletín de las 08.00 (12.00 GMT).

El servicio meteorológico con sede en Miami instó a la población de la zona donde se producirá el impacto, en la linde entre Texas y Luisiana, a «apresurarse en completar las acciones necesarias para proteger la vida y las propiedades».

Al menos 20 millones de personas residen en la zona que se verá afectada por Laura y medio millón de las áreas más vulnerables ya han sido evacuadas.

A las 8.00 horas (12.00 GMT), el centro de Laura se encontraba a 280 millas (450 km) al sursureste de Lake Charles en Luisiana y a unas 290 millas (465 km) al sureste de Galveston, en Texas.

El huracán se desplazaba a 15 millas por hora (24 km/h) en dirección noroeste con vientos máximos sostenidos de 115 millas por hora (185 km/h) y ráfagas aun más fuertes.

UN RÁPIDO Y PELIROSO FORTALECIMIENTO

Se prevé que Laura se convierta en un huracán de categoría 4 hoy y que siga siéndolo cuando tome tierra para luego debilitarse rápidamente una vez que impacte.

En las próximas horas seguirá moviéndose hacia el noroeste para luego girar hacia el norte-noroeste.

El patrón de trayectoria indica que por la tarde se acercará al área «Alta de Texas» y el suroeste de Luisiana y esta noche o el jueves por la mañana entrará en la tierra.

El NHC advirtió de que se trata de un huracán de gran tamaño cuyos vientos más fuertes de extienden hasta 70 millas (110 km) de su centro y los menos fuertes hasta 175 millas (280 km).

El gran miedo que genera Laura son las inundaciones provocadas por la marejada ciclónica, la marea y las lluvias.

INUNDACIONES, EL GRAN TEMOR

El NHC advirtió de que la subida del nivel del mar y la entrada de agua en la tierra será más peligrosa en la zona de costa donde Laura toque tierra, donde además se producirán «grandes y destructivas olas».

Desde el parque estatal Sea Rim (Texas) hasta Intracoastal City (Luisiana) el agua puede llegar a una altura de 10 a 15 pies (de 3 a 4,5 metros), el máximo previsto en toda la zona.

Antes de entrar al Golfo de México, donde se convirtió en huracán este martes, Laura barrió Cuba con sus vientos y lluvia y antes hizo lo propio con República Dominicana y Haití, Puerto Rico y las islas de Sotavento, dejando daños materiales y una decena de muertos.

Hurricane-force winds and widespread damaging wind gusts will spread well inland across portions of E Texas and W Louisiana early Thursday. Here are the latest probabilities for sustained hurricane-force-winds. Visit https://t.co/SiZo8ohZMN for info specific to your area. #Laura — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

Los expertos están comparando a Laura con Harvey, un huracán de categoría 4 que causó inundaciones catastróficas y produjo daños por 125.000 millones de dólares en Texas y Luisiana por estas mismas fechas en 2017.

Se formó el 17 de agosto y no se disipó hasta el 2 de septiembre de 2017 y se calcula que causó un centenar de muertes directas e indirectas.

Hurricane-force winds are expected tonight in portions of the hurricane warning area from San Luis Pass, Texas, to west of Morgan City, Louisiana, with catastrophic wind damage expected where Laura's eyewall makes landfall. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB #Laura pic.twitter.com/HPGWHi0M4s — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

Laura es el primer «huracán mayor» (de categoría 3 para arriba), en esta temporada ciclónica en el Atlántico que se ha pronosticado que va a ser muy activa, con hasta 25 tormentas con nombre, de las cuales un máximo de 11 pueden ser huracanes.

Here are the 10 AM CDT Key Messages for #Laura, expected to become a category 4 hurricane before landfall. Conditions will rapidly deteriorate along the coast in a few hours. Preparations to protect life and property need to be completed. pic.twitter.com/MGXsPkWVMI — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

Hasta ahora se han formado 13 tormentas, de la cuales cuatro han sido huracanes: Hanna, Isaias, Marco y Laura.

Por: Agencia EFE|Noticias SIN