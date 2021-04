“Él ha matado a más gente”, dice habitante de Villa Altagracia sobre Mariñez Lora

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- Habitantes de Villa Altagracia insisten en acusar al coronel Mariñez Lora de asesinar a la pareja cristiana cuando venía de una predicación y de manejar el micro tráfico en la zona y cometer diversos abusos.

“Nada más no fue esas dos parejas que el mató, ni nada más fue a mi hijo”. Él ha matado más, muchos más, dijo Ramona Correa, madre de víctima.

La madre de Elizabeth Muñoz Correa, Ramona Correa, no puede contener las emociones por arresto de quien considera como el verdugo del acribillamiento de su hija y su esposo, Joel Díaz.

“A él lo cogieron preso a las 10 de la noche por el toque de queda. A las 11:30 pm lo soltaron y ese policía que está ahí le cayó atrás, porque parece que él estaba hablando algo y Maríñez dijo; búscalo y mátalo”, expresó.

El arresto del coronel Maríñez Lora, quien comandó por más de tres años el departamento policial del municipio, reavivó las denuncias de supuestos abusos y crímenes cometidos bajo su mandato, que van desde el cobro de peajes hasta asesinatos por encargo.

“Aquí todos los días era que allí ya le dieron una golpeada a uno y eso. La Policía nueva no estaba en na’, y Maríñez donde quiera que va a es un Trujillo”, dijo Belkis Marte.

“Es un discriminado, un sin hiel, un abusador. Usted no ve cómo empezó a matar a la gente, comenzado por ese muchacho que le llamaban Ramón Carmona, y mira como terminaron allí, porque él pensaba que era el más ¡Que coja ahora!”, afirmó Nicolás.

Miguel Madera cuenta que fue víctima de las prácticas de terror implementadas supuestamente bajo sus órdenes.

“Esa dotación que está aquí en Villa, toditos son del crimen organizado, hay que quitarlos a todos. Yo iba bajando ahí, me agarraron y me encañonaron con fusil de alto calibre y me esposaron. Allá me rompieron casi mente una vena los policías, y para yo salir tuve que pagar 2 mil pesos”, sostuvo Miguel Madra.

La fiscalía informó que cuentan con pruebas que comprometen su responsabilidad penal en la muerte de la pareja el pasado 30 de marzo, detenidos en un retén policial cuando se desplazaban a bordo de su vehículo rumbo a Santo Domingo tras participar de un culto religioso.

Según los reportes periodísticos, el oficial además había estado involucrado en incidente de drogas cuando se desempeñaba como inspector en la DNCD. A la fecha, las autoridades no han confirmado el caso.