El Grande de España “Raphael” en Exclusiva en El Show del Mediodía

El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

El inmenso Raphael de España en La Telerealidad

Raphael nos deleita con su espléndida historia de sus inicios en la música y televisión.

“Yo todo lo que hago lo hago de realidad, canto de corazón, me siento feliz porque la gente me quiere mucho y mucho, mi público me ha perdonado mucho, mi público me ha hecho una leyenda sin haber muerto y aun no tengo pensado morir, quiero seguir en el escenario por mucho tiempo más”.

Soy un artista que exagero en el escenario soy dramático pero no es siempre solo cuando se amerita.

He vivido momentos intensos, tuve una operación y lo último que vi fue al cirujano, no se cuánto tiempo pasó y abrí los ojos y lo primero que vi fue los ojos de mi hijo mayor y ha sido los ojos más hermoso que he visto.

Para mí los cantantes deben cantar en vivo, desde mis inicios vivo para cantar, para mi es un privilegio haber llegado a esta edad con la misma voz que tengo desde que inicie.

Yo no vivo del pasado, para mi cada día es un día especial y mi gran noche

Las canciones que interpreto las hago tan mías que parecieran escritas por mí.