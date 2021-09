Él es Mason, el niño que se hizo viral por hacerle caso a su mamá

Por: Natalia Sifontes / Canal 9

Mason es un niño de 6 años que se ha vuelto viral en redes por una particular situación que ha hecho reflexionar a muchos.

La historia es la siguiente, Mason se encontraba en su colegio y durante una sesión fotográfica que se estaba realizando en la institución y donde estaba participando, decidió no quitarse la mascarilla.



El profesional de la fotografía le indicó que no pasaba nada si se la retiraba por unos segundos, pero este pequeño no estaba dispuesto a arriesgarse.



“Mi mamá me dijo que tenía que dejarme la mascarilla todo el tiempo. Que solo me la quitara para comer y alejado de las personas”, fue su primera respuesta



Ante la insistencia del fotógrafo para que se retirara el cubre bocas, Mason dio finalizada la cuestión con una respuesta tajante



“No, gracias. Yo siempre escucho a mi mamá”



Al final del día, Mason posó orgulloso con su mascarilla



La Historia de Mason

Una madre Orgullosa



Nicole, madre del niño, indicó en su perfil de Facebook lo orgullosa que estaba de su hijo, pero aseguró que debió ser más clara sobre sus reglas durante ese día en particular.

“Mason ha leído muchos de los comentarios con la mayor sonrisa en su cara. Él está tan feliz de ver tanta gente orgullosa de él diciendo que hizo un buen trabajo”, comentó la mujer.

Cabe destacar que la historia se hizo tan viral que muchos querían donar dinero para el fondo universitario de Mason; para ello, su madre, habilitó un GoFundMe que ya ha recaudado 24 mil dólares.



Definitivamente esta historia nos deja de lección que a veces los niños son más responsables que los adultos.